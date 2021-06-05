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Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами

Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами

Туляки возмущены переносом контейнерной площадки под окна жилых домов.

На улице Седова ведется установка новой контейнерной площадки. Расположится она под окнами домов.

Вот только мнения жителей администрация города не спросила, когда решила изменить место сбора ТБО.

Жители возмущены появлением такого объекта «благоустройства» в их дворе. Они ранее обращались в администрацию Тулы с просьбой отремонтировать дорогу, ведущую из дворов к проезжей части.

Но в ответ получили сообщение о том, что данная территория находится на неразграниченной территории, а значит деньги на ее благоустройство выделить нельзя – это нецелевое расходование средств.

Действительно, дворы у домов №33а, 33в, 33г и 33д не поставлены на кадастровый учет. 

– Тогда как же строят контейнерную площадку на немуниципальной земле? Нецелевым образом расходуют бюджетные средства? – спрашивают жители.

– Мы просили привести в порядок дорогу, а тут чудо – по нашей улице начали устанавливать площадки для мусорных контейнеров! Установкой занялась УК по указанию администрации! Территория нашлась чья! Наш зеленый двор превращается в помойку с разбитой дорогой! Контейнеры для мусора есть в конце улиц по Седова в гаражах, зачем нам под окна помойки, из которых летом будет все течь и вонять, собаки, птицы разносить мусор? – возмущаются они. 

Жители в недоумении от таких решений администрации.

– У нас нет игровой площадки, дети будут гулять во дворах между помойками. Всё для людей! – добавляет жительница одного из домов Екатерина Захарова.

Люди категорически не согласны жить рядом с помойкой и просят администрацию оставить контейнерную площадку там, где она сейчас значится на карте мест сбора отходов компании «Хартия».

Галерея
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 1
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 2
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 3
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 4
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 5
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 6
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 7
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 8
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 9
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 10
Жители домов на ул.Седова вместо ремонта дороги получили помойку под окнами, Фото: 11
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:31 +4
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