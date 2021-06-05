Тульская область на 72 месте в экологическом рейтинге

Наш регион оказался на три строчки выше десятки аутсайдеров.

Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала в пятницу, 4 июня, очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2021 года.

Регионы Российской Федерации ранжируются в нем по трем основным критериям: природоохранный, промышленно-экологический индекс и социально-экологический индекс. Из них складывается четвертый –сводный индекс.

По итогам прошедшей весны в десятке лидеров «Национального

экологического рейтинга регионов» находятся:

1. Тамбовская область;

2. Белгородская область;

3. Республика Алтай;

4. Курская область;

5. Алтайский край;

6. Москва;

7. Чувашская Республика;

8. Калужская область;

9. Чукотский АО;

10. Санкт-Петербург.

Аутсайдерами «Национального экологического рейтинга регионов»

являются:

76. Московская область;

77. Хабаровский край;

78. Республика Саха (Якутия);

79. Приморский край;

80. Свердловская область;

81. Челябинская область;

82. Забайкальский край;

83. Красноярский край;

84. Омская область;

85. Иркутская область.

Тульская область в рейтинге заняла место чуть выше десятки аутсайдеров – 72 строчку.

Роман Пукалов, Директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:

«Нацпроект «Экология», помимо столь нужного финансирования для решения наиболее острых экологических проблем, дал еще и мощный толчок для вовлечения граждан в экологические проекты по всей стране.

Каждый задумался об объемах производимого мусора, о его раздельном сборе, многие приняли активное участие в обсуждении проектов потенциально опасных экологических производств, экологических акциях по посадке деревьев и уборке берегов рек и озер и т.д. Экологическая повестка в России, наконец-то, стала актуальной для всех. Надеемся, что наш «Национальный экологический рейтинг» даст обществу дополнительную возможность получить объективную сравнительную информацию».