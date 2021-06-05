Тульская область на 72 месте в экологическом рейтинге
Наш регион оказался на три строчки выше десятки аутсайдеров.
Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала в пятницу, 4 июня, очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2021 года.
Регионы Российской Федерации ранжируются в нем по трем основным критериям: природоохранный, промышленно-экологический индекс и социально-экологический индекс. Из них складывается четвертый –сводный индекс.
Тульская область в рейтинге заняла место чуть выше десятки аутсайдеров – 72 строчку.
Роман Пукалов, Директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:
«Нацпроект «Экология», помимо столь нужного финансирования для решения наиболее острых экологических проблем, дал еще и мощный толчок для вовлечения граждан в экологические проекты по всей стране.
Каждый задумался об объемах производимого мусора, о его раздельном сборе, многие приняли активное участие в обсуждении проектов потенциально опасных экологических производств, экологических акциях по посадке деревьев и уборке берегов рек и озер и т.д. Экологическая повестка в России, наконец-то, стала актуальной для всех. Надеемся, что наш «Национальный экологический рейтинг» даст обществу дополнительную возможность получить объективную сравнительную информацию».