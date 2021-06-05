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Тульская область на 72 месте в экологическом рейтинге

Тульская область на 72 месте в экологическом рейтинге

Наш регион оказался на три строчки выше десятки аутсайдеров.

Общероссийская общественная организации «Зеленый патруль» опубликовала в пятницу, 4 июня, очередной «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам весны 2021 года.

Регионы Российской Федерации ранжируются в нем по трем основным критериям:  природоохранный, промышленно-экологический индекс и социально-экологический индекс. Из них складывается четвертый –сводный индекс.

 
По итогам прошедшей весны в десятке лидеров «Национального
экологического рейтинга регионов» находятся:
1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Курская область;
5. Алтайский край;
6. Москва;
7. Чувашская Республика;
8. Калужская область;
9. Чукотский АО;
10. Санкт-Петербург.
 
Аутсайдерами «Национального экологического рейтинга регионов»
являются:
76. Московская область;
77. Хабаровский край;
78. Республика Саха (Якутия);
79. Приморский край;
80. Свердловская область;
81. Челябинская область;
82. Забайкальский край;
83. Красноярский край;
84. Омская область;
85. Иркутская область.
 
Тульская область в рейтинге заняла место чуть выше десятки аутсайдеров – 72 строчку.
 

Роман Пукалов, Директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:

«Нацпроект «Экология», помимо столь нужного финансирования для решения наиболее острых экологических проблем, дал еще и мощный толчок для вовлечения граждан в экологические проекты по всей стране.

Каждый задумался об объемах производимого мусора, о его раздельном сборе, многие приняли активное участие в обсуждении проектов потенциально опасных экологических производств, экологических акциях по посадке деревьев и уборке берегов рек и озер и т.д. Экологическая повестка в России, наконец-то, стала актуальной для всех. Надеемся, что наш «Национальный экологический рейтинг» даст обществу дополнительную возможность получить объективную сравнительную информацию».

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 18:08 0
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