Избивала грудного ребенка: в Туле на мать завели уголовное дело

24-летняя тулячка обвиняется в жестоком обращении с собственным ребенком. На женщину завели уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

– По версии органа предварительного расследования, с сентября 2020 года по январь 2021 года жительница Тулы, являясь матерью ребенка, не достигшего годовалого возраста, проживала с ним у сожителя. Систематически употребляла алкогольные напитки, устраивала скандалы в присутствии ребенка, оставляла сына без присмотра, неоднократно подвергала его физическому и психологическому насилию, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

На данный момент малыш находится в больнице.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Пролетарского района.

Вопрос возможности лишения женщины родительских прав находится на контроле в прокуратуре.