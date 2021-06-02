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Банк России создал список из 1800 подозрительных компаний

Банк России создал список из 1800 подозрительных компаний

Эти организации и интернет-проекты имеют признаки финансовой пирамиды или нелегального кредитора.

Публикация таких данных направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. За первые три месяца текущего года на территории ЦФО выявлено 56 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 22 – с признаками финансовой пирамиды, 30 – нелегального кредитора.

Потенциальных инвесторов заманивают агрессивной рекламой, используя разные каналы: газеты, буклеты, раскладываемые в почтовые ящики, рассылку писем через электронную почту и соцсети. К рекламе подобных проектов иногда привлекают известных людей и популярных блогеров. Как правило, всегда упоминаются гарантированный высокий доход и полное отсутствие рисков.

При этом у организации нет лицензии либо разрешения на привлечение средств населения и даже подтверждений реальной экономической деятельности. Например, в прошлом году Банк России обнаружил компанию с признаками финансовой пирамиды Antares, которая организовала сомнительный проект Synergy.

Клиентов заманивали обещаниями приобрести по сниженной цене квартиру, машину, дорогую электронику. Чтобы стать участниками этих программ, необходимо было внести деньги и подождать от трех месяцев до года.

Еще одна схема – комиссионные магазины, действующие под вывеской ломбарда. Псевдоломбарды выдают займы под залог имущества и дают подписать договор комиссии или купли-продажи. Это значит, что ваше имущество могут запросто продать.

Также отмечен особый вид нелегального кредитования – псевдолизинг. Такие компании рекламируют выдачу займов, а обратившимся клиентам предлагают продать по заниженной стоимости машину или квартиру лизинговой компании и одновременно заключить с ней договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду. Право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании, и люди зачатую остаются без машины или жилья.

– Мы надеемся, что предание огласке названий таких организаций поможет людям избежать обмана и поможет очистить рынок от нелегальных игроков. Если вы столкнулись с мошенничеством или даже просто узнали о таких компаниях – не молчите, сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России, – отметил заместитель управляющего Тульским отделением регулятора Дмитрий Борискин.

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