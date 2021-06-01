В Туле приступили к установке новых детских площадок

С 1 июня в Туле приступили к установке нового игрового оборудования во дворах, где оно было демонтировано по причине аварийного состояния.

В рамках муниципального контракта подрядчик приступает к работам сразу по нескольким адресам. По словам заместителя главы администрации Сергея Шестакова, перечень оборудования предварительно согласован с жителями, чтобы все получили именно то, что хотели. Работы по установке новых детских и спортивных площадок продлятся всё лето.

Новую площадку уже в ближайшие недели получит двор дома №11 по ул. Курковой в Заречье. Имеющаяся площадка пришла в негодность, некоторые элементы по итогам обследования срезали еще в 2019 году.

Глава теруправления по Зареченскому округу Тулы Максим Щербаков:

Максим Щербаков – Два года назад в этом дворе было выявлено детское игровое оборудование, которое не соответствовало требованиям безопасности. Мы приняли решение демонтировать опасные элементы. За нами осталось обязательство компенсировать данное оборудование. В этом году по поручению главы администрации города будет установлено новое детское и спортивное оборудование, отвечающее всем требованиям. Во дворе дома №11 по ул. Курковой установят новый большой игровой комплекс и ряд отдельных элементов от муниципалитета и по программе «Наш город». Через несколько недель этот двор заиграет новыми красками. Мы находимся в контакте с жителями, они принимали непосредственное участие в составлении проекта.

Старшая по дому №11 по ул. Курковой Светлана Сидорова:

Светлана Сидорова – В наших домах проживают около 70 детей, и площадка для нас очень важна. Кроме того, в нашем дворе расположена спортивная школа, и ее воспитанники тоже приходят к нам играть. Некоторые устаревшие элементы детской площадки у нас срезали два года назад, и вот теперь мы с нетерпением ждем новую. Надеемся, детям она понравится.

Всего в Туле на данное время 1164 детские игровые и спортивные площадки, 515 из них находятся на муниципальной территории и обслуживаются территориальными управлениями, 503 находятся на территории МКД и 146 – на неразграниченной территории (собственник не определен).

По словам заместителя главы администрации Тулы Сергея Шестакова, в настоящее время в городе проводится инвентаризация площадок и обследование их на соответствие требованиям безопасности:

Сергей Шестаков – К настоящему времени совместно с управляющими компаниями Тулы мы провели инвентаризацию почти 90% площадок. Полностью эта работа будет завершена до 10 июня. Мероприятия проводятся с целью обеспечения учета детских площадок, проверки их состояния, принятия мер по обеспечению исправности оборудования.

Контроль за состоянием площадок на муниципальных территориях осуществляют сотрудники главных управлений по территориальным округам, они же организуют обслуживание игрового и спортивного оборудования.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев: