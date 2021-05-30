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В Туле будут наказывать за провода на фасадах и плохие ступеньки

В Туле будут наказывать за провода на фасадах и плохие ступеньки

Глава администрации города дал поручение разобраться с непрезентабельными домами в центре Тулы.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел выездное совещание по вопросам благоустройства. Выездное совещание было посвящено вопросам благоустройства. Вместе с заместителем главы администрации Сергеем Шестаковым и начальники профильных управлений и территориальных округов они прошлись по ул. Демонстрации, Советской, Тургеневской и прилегающим к ним территориям. 

Особое внимание глава администрации уделил состоянию тротуаров, остановочных павильонов, дождеприемных решеток, опор освещения.

Дмитрий Миляев поручил своему заместителю Сергею Шестакову усилить работу по уборке городских территорий. Также в ходе совещания осмотрели фасады зданий. 

–  Дома, расположенные на центральных улицах города – это наша визитная карточка. Поэтому важно, чтобы они отвечали требованиям Правил благоустройства. Провода, размещенные на фасадах зданий, сколы на цоколе, плохие ступени – все это портит вид города. Наша же задача этого не допускать, – подчеркнул сити-менеджер.

Глава администрации поручил начальнику управления по административно-техническому надзору Василию Ростовцеву активизировать работу с собственниками и арендаторами зданий на предмет надлежащего содержания занимаемых объектов недвижимости и прилегающих к ним территорий, а также проработать вопрос внесения изменений в Правила благоустройства в части упорядочения размещения проводов и кабелей на фасадах зданий.

Кроме того, глава администрации потребовал провести инвентаризацию подключений и подвесов, размещенных на городских опорах. О проблемах с проводами, которые паутиной накрывают центральный улицы говорят уже давно. Проекты «Чистое небо» были запущены в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, чуть позже в Липецке, Челябинске и других городах. Правда, успешно реализован он пока только в Москве.

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