В пруду Центрального парка работала водолазная группа
Водолазы исследовали дно водоема.
Утром 30 мая в Среднем пруду Центрального парка Тулы работала водолазная группа МЧС России по Тульской области. Эта процедура традиционная перед началом купального сезона. Напомним, он стартует в регионе с 1 июня.
Водолазы около часа исследовали дно водоема. Всё это время связь с берегом поддерживалась при помощи акустической станции связи. Кстати, водолазное снаряжение весит 50 килограммов.
Мусора на дне пруда оказалось не так много. Среди находок — пробитый резиновый мяч, солнечные очки, бутылка из-под мыльных пузырей и коряги.
Но это не самые интересные вещи, поднятые со дна водоема за всё время. Несколько лет назад водолазы обнаружили под водой самовар, железное ограждение, карусель от колеса обозрения и даже… женскую секс-игрушку.
Водолаз водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС, прапорщик Алексей Панин рассказал:
- Подобные мероприятия проводятся один раз — перед началом купального сезона. Сегодня мы проводили осмотр пляжа в Центральном парке. В принципе, дно чистое, купаться можно. Хорошо, что нет бутылок, особенно колотых.
Варвара Трунова, специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки»:
Варвара Трунова
Обязательным условием открытия пляжного сезона является водолазный осмотр и очистка дна купальной зоны. В этом году уже проведены работы по исследованию воды и песка.
В ближайшее время инфраструктуру пляжа в Центральном парке осмотрят уполномоченные должностные лица ГИМС. Они выдадут заключение, что в водоеме можно плавать. Пока же купание в Среднем пруду запрещено.