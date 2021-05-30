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В пруду Центрального парка работала водолазная группа
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В пруду Центрального парка работала водолазная группа

Водолазы исследовали дно водоема.

Утром 30 мая в Среднем пруду Центрального парка Тулы работала водолазная группа МЧС России по Тульской области. Эта процедура традиционная перед началом купального сезона. Напомним, он стартует в регионе с 1 июня.

Водолазы около часа исследовали дно водоема. Всё это время связь с берегом поддерживалась при помощи акустической станции связи. Кстати, водолазное снаряжение весит 50 килограммов.

Мусора на дне пруда оказалось не так много. Среди находок — пробитый резиновый мяч, солнечные очки, бутылка из-под мыльных пузырей и коряги.

Но это не самые интересные вещи, поднятые со дна водоема за всё время. Несколько лет назад водолазы обнаружили под водой самовар, железное ограждение, карусель от колеса обозрения и даже… женскую секс-игрушку.

Водолаз водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС, прапорщик Алексей Панин рассказал:

- Подобные мероприятия проводятся один раз — перед началом купального сезона. Сегодня мы проводили осмотр пляжа в Центральном парке. В принципе, дно чистое, купаться можно. Хорошо, что нет бутылок, особенно колотых.

Варвара Трунова, специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки»:

Варвара Трунова

Обязательным условием открытия пляжного сезона является водолазный осмотр и очистка дна купальной зоны. В этом году уже проведены работы по исследованию воды и песка.

На пляже установлены пирс и пристань, обустроен современный спасательный пост, организована детская купальная зона. Работает фельдшер и квалифицированные спасатели.
 
Для удобства и комфорта посетителей установлены кабинки для переодевания и удобные лежаки, воспользоваться которыми можно бесплатно. Для тех, кому не хочется проводить время под прямыми солнечными лучами, установлена веранда с навесом.
 
Стоит отметить, что для организации водного досуга маломобильных посетителей пляжа ЦПКиО приобретено специальное кресло, с помощью которого, люди с ограниченными возможностями здоровья смогут купаться. Воспользоваться им можно бесплатно. Обустроен специальный настил по которому маломобильные посетители могут добраться к воде.
 
Организован прокат катамаранов и лодок.

 

В ближайшее время инфраструктуру пляжа в Центральном парке осмотрят уполномоченные должностные лица ГИМС. Они выдадут заключение, что в водоеме можно плавать. Пока же купание в Среднем пруду запрещено.

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В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 1
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 2
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 3
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 4
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 5
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В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 7
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 8
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 9
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 10
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 11
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 12
В пруду Центрального парка работала водолазная группа, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:05 +3
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