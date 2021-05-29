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В Тульской области построят завод по производству полимолочной кислоты

В Тульской области построят завод по производству полимолочной кислоты

Он будет работать в особой экономической зоне «Узловая».

28 мая заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». На нем были рассмотрены заявки двух компаний на получение статуса резидентов.

ООО «АСВ Груп» планирует разместить в ОЭЗ завод по производству промышленных уплотнений, сальников и прокладок. Общество собирается наладить кооперацию с действующим резидентом ОЭЗ «Узловая» - компанией «Тензограф», производящей продукцию на основе композитных материалов. Проект предусматривает вложение более 180 млн рублей инвестиций и создание более 20 новых рабочих мест.

Компания «Плант Спэйс» намерена построить комплекс по производству полимолочной кислоты производительностью 30 000 тонн в год. Объем инвестиций составит 15,5 млрд рублей.

Будет создано около 160 новых рабочих мест.

Наблюдательный совет поддержал обе заявки.

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