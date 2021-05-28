5 июня в Туле и Новомосковске состоится «Зеленый марафон» Сбера
Забег в День эколога и во Всемирный день окружающей среды пройдет в 180 городах России.
В рамках «Зеленого марафона» Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка.
В Туле уже прошла экологическая акция, приуроченная к «Зеленому марафону», а в Новомосковске экологическая акция состоится в день проведения «Зеленого марафона» – 5 июня.
26 мая Тульское отделение Сбербанка совместно с Московско-Окским бассейновым управлением Росводоресурсов и ТРОО «Экологическая защита» провели в ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» (ул. Бундурина, 56) урок на тему ресурсосбережения и экологического следа человека. Ребята подготовили рисунки на тему экологии и получили подарки, а затем приняли участие в высадке туй на территории школы. Также в рамках акции в школе выполнена замена светильников на энергосберегающие.
В Туле забег пройдет на Казанской набережной. Участников мероприятия ждут дистанции 4,2 км для взрослых и 420 м – для детей (в категориях 6-12 лет и 13-17 лет).
Тайминг мероприятия в Туле:
07.00 – начало работы стартового городка и развлекательных зон
08.35 – торжественное открытие «Зеленого марафона»
08.45 – разминка для участников детского забега
08.55 – старт детского забега (6-12 лет)
09.00 – старт детского забега (13-17 лет)
09.10 – разминка для участников дистанции 4,2 км
09.25 – старт забега на 4,2 км
09.45 – награждение победителей детского забега
10.50 – награждение победителей забега на 4,2 км
13.00 – окончание работы площадок
Каждый участник онлайн-забега в Новомосковске 5 июня сможет пробежать любую дистанцию от 1 км в любом месте Новомосковска с помощью приложения «Зеленый марафон». Все участники забега смогут зафиксировать и подтвердить результат, а также получить небольшие подарки в точке сбора – возле фонтана в городском парке. На площадке аниматоры организуют активности для детей, будет звучать музыка.
Тайминг мероприятия в Новомосковске:
9.00 – начало работы площадки в парке (возле фонтана)
10.00 – экологическая акция (высадка деревьев в парке)
14.00 – окончание работы площадки
Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк»Сергей Ющенко:
Сергей Ющенко
– «Зеленый марафон» – это традиционный спортивный праздник для всей семьи. В 2021 году он посвящен экологической тематике. Ждем туляков и гостей города Тулы 5 июня на Казанской набережной, а жителей Новомосковска приглашаем принять участие в онлайн-забеге и прийти на праздник к фонтану в городской парк.