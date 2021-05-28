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Смерть ребенка от отравления: старший брат мальчика находится под наблюдением врачей
Фото с места событий предоставлено очевидцами.

Смерть ребенка от отравления: старший брат мальчика находится под наблюдением врачей

Тульский минздрав прокомментировал факт смерти 3-летнего ребенка в скорой.

«27 мая на пульт скорой помощи поступил вызов к семье из поселка Шварцевский Киреевского района с жалобами на рвоту. Бригада прибыла на место в течение 14 минут. Медработники незамедлительно приступили к оказанию экстренной помощи. Было принято решение о срочной госпитализации.

Во время транспортировки у младшего ребенка произошла остановка дыхания. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали эффекта. Ребенок скончался.

9-летний мальчик находится под наблюдением врачей детской областной клинической больницы и чувствует себя удовлетворительно.

По факту происшествия проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Причина смерти ребенка устанавливается», — сообщили в ведомстве.

 

Напомним, 27 мая напротив гипермаркета «Линия» в Туле в карете скорой помощи скончался ребенок. Врачи везли малыша и его маму с признаками отравления в тульскую больницу из поселка Шварцевский.

Известно, что вечером 26 мая семья купила в Новомосковске сосиски и употребила их в пищу. Мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младшего ребенка до больницы не довезли.
 
Следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело.
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:29 0
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