Смерть ребенка от отравления: старший брат мальчика находится под наблюдением врачей

Фото с места событий предоставлено очевидцами.

«27 мая на пульт скорой помощи поступил вызов к семье из поселка Шварцевский Киреевского района с жалобами на рвоту. Бригада прибыла на место в течение 14 минут. Медработники незамедлительно приступили к оказанию экстренной помощи. Было принято решение о срочной госпитализации.

Во время транспортировки у младшего ребенка произошла остановка дыхания. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали эффекта. Ребенок скончался.

9-летний мальчик находится под наблюдением врачей детской областной клинической больницы и чувствует себя удовлетворительно.



По факту происшествия проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Причина смерти ребенка устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 27 мая напротив гипермаркета «Линия» в Туле в карете скорой помощи скончался ребенок. Врачи везли малыша и его маму с признаками отравления в тульскую больницу из поселка Шварцевский.

Известно, что вечером 26 мая семья купила в Новомосковске сосиски и употребила их в пищу. Мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младшего ребенка до больницы не довезли.