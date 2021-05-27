В Тульской области осужден директор водоканала: он утаил от энергетиков 5 миллионов

Обвинительные приговоры в отношении руководителей водоканалов, которые намеренно не платят за электроэнергию, в Тульской области звучат всё чаще.

19 мая 2021 года Щекинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Николая Казанцева, которого обвиняли в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Казанцев , являясь генеральным директором с 17.12.2013 года по 1.04.2019 года Судом установлено следующее., являясь генеральным директором ООО «ВКХ» , нарушал требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. В периодгодагода он умышленно не перечислял полученные от потребителей денежные средства на счет АО «ТНС энерго Тула», хотя по договору на снабжение электроэнергией был обязан это сделать.

Ущерб, который Казанцев своими действиями причинил энергетикам, оценен как особо крупный — 5 707 697,68 руб.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал. Пояснил, что договор между «ВКХ» и «ТНС энерго Тула» был заключен, но «ВКХ» оплачивало счета не в полном объеме: тариф на воду не соответствовал реальной стоимости и не покрывал расходов на электроэнергию полностью. Ссылался на изношенность коммуникаций, из-за которых возникали постоянные аварии и, соответственно, потери воды и электроэнергии. То есть, по его словам, расходы на подачу воды многократно превышали потребленный населением объем.

По словам подсудимого Казанцева, при распределении деньги в первую очередь он направлял на выплату зарплаты, ликвидацию аварий, ГСМ для генераторов и на замену насосов. И лишь потом то, что оставалось, перечислял в счет оплаты задолженности «ТНС энерго Тула». Называл в качестве причин и неплатежи населения. По его показаниям, умысла на обман энергетиков у него не было.

Однако суд счел доказательства его вины достаточными для вынесения приговора. Казанцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 3 года и возложением на этот срок на него определенных обязанностей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в конце января 2021 года вступил в силу приговор Киреевского районного суда Тульской области по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Водоснабжение». 57-летнего Андрея Домоташенко признали виновным в совершении аналогичного преступления. Сумма долга у него была еще больше – 15,6 млн рублей. Итог – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В июне 2020 года в Киреевском районе в связи с полным возмещением ущерба на сумму более 4 млн рублей, суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ВодКомСервис» Владимира Тихонова и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей.