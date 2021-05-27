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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в искусстве XX века?

Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в искусстве XX века?

10 вопросов помогут проверить ваши знания в искусстве и, возможно, открыть для себя что-то новое! Тест от Myslo и «Октавы».

Искусство ХХ века — это история сменяющих друг друга направлений и стилей. При этом каждое новое явление в художественном мире неразрывно связано с политикой, наукой и философией.

 

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Кстати, в эти выходные искусствовед Мария Мороз прочтет две лекции в творческом индустриальном кластере «Октава». Она поможет разобраться, как не запутаться в -измах, научиться их определять и понять, с чего начинается то или иное направление и кто из художников его возглавлял.

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