Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в искусстве XX века?
10 вопросов помогут проверить ваши знания в искусстве и, возможно, открыть для себя что-то новое! Тест от Myslo и «Октавы».
Кстати, в эти выходные искусствовед Мария Мороз прочтет две лекции в творческом индустриальном кластере «Октава». Она поможет разобраться, как не запутаться в -измах, научиться их определять и понять, с чего начинается то или иное направление и кто из художников его возглавлял.
29 марта, в 10:30, 105 4117 -7
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