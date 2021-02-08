В Киреевском районе директор водоканала приговорен к двум годам колонии за долги

Фото из архива Myslo.

Наказание руководителю ООО «Водоснабжение» вынесли условно лишь потому, что он частично смог погасить долг перед ресурсниками. Причем наличными!

Сделка с правосудием

В конце января 2021 года вступил в силу приговор Киреевского районного суда Тульской области по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Водоснабжение». 57-летнего Андрея Домоташенко признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

В суде было установлено, что в период с января 2014 года по сентябрь 2018 года учредитель и директор ООО «Водоснабжение» умышленно не платил за поставленную электроэнергию, накопив долг более 15,6 млн рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый согласился на особый порядок рассмотрения своего дела: если статья подходит, подсудимому нужно признать вину и согласиться на такой порядок рассмотрения. В чем плюсы? Дело рассматривают фактически за одно заседание, наказание мягче (или срок короче), кроме того, в суде не исследуют письменные доказательства и не допрашивают свидетелей и потерпевших. Эдакая сделка с правосудием.

Поэтому подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину признал полностью.

Кроме того, как стало известно Myslo, большую часть долга перед энергетиками он таки погасил. Причем основную сумму наличными в кассу предприятия.

Суд приговорил Домоташенко к двум годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком два года.

В течение двух лет директор водоснабжающей организации обязан ежемесячно посещать уголовно-исполнительную инспекцию, которая будет осуществлять контроль за его поведением.

Деньги всё же были?

Известно, что самые большие затраты любого водоснабжающего предприятия — это электроэнергия, зарплата сотрудникам и налоговые отчисления. И не платить по этим счетам, как выясняется, опасно. Можно заработать срок.

ООО «Водоснабжение» подавало воду в поселок Шварцевский. Его владелец Андрей Домоташенко также является учредителем еще нескольких предприятий сферы ЖКХ: управляющая компания, теплоснабжающая организация, а также у него в собственности находится расчетный центр, через который идут платежи от населения и юридических лиц.

Почему руководитель не перечислял обязательных платежей за поставленные ресурсы? Эти сведения останутся при нем. Но ведь для того, чтобы приговор суда не был слишком жестким, деньги на частичное погашение долга все же нашлись!

При этом директор водоканала ранее уже был судим: в 2018 году он получил судебный штраф по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). И снова речь шла о долгах за потребленные ресурсы. Тогда в суде директор себя виновным не признал, сообщив, что об исполнительном производстве знает, но платить нечем: денег нет, имущества нет, касса и счета арестованы. Однако еще в ходе следствия проведенная проверка показала, что деньги на выплату долга у обвиняемого были.

Суд вынес Домоташенко штраф в размере 170 000 рублей и лишил права руководить юридическими лицами на срок 1 год 6 месяцев. На выплату основного долга ресурсникам суд дал обвиняемому рассрочку в 40 месяцев.

Какие еще были приговоры?

В Киреевском районе в июне 2020 года, в связи с полным возмещением ущерба на сумму более 4 млн. рублей, суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ВодКомСервис» Владимира Тихонова и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Как и Домоташенко, Владимир Тихонов обвинялся в совершении аналогичного преступления (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

В настоящее время эта организация не существует.

Есть ли решение?

Ресурсники говорят, что в Киреевске у администрации есть четкая позиция. Глава понимает, что по закону о местном самоуправлении, он — ответственный за поставку воды населению. При действующем тарифе и в условиях сложившейся ситуацией с ветхими сетями, денег организовать работу гладко, нет. Вот и появляются разные ООО, которые получают муниципальное имущество водоканалов в эксплуатацию по договорам хранения или аренды. В Киреевском районе водоснабжающие организации часто меняются именно поэтому.

Какое же решение проблемы? Консолидация. Вместо десятков мелких водоканалов один государственный — зрелое решение.

Создать единый водоканал в регионе и контролировать его. Или привлечь в регион крупных операторов водоснабжения.

Что это дает? На уровне региона контролировать процессы и решать проблемы всегда проще. Если предприятие государственное, его проще финансировать, чтобы потом можно было спросить с руководства результат. Это совсем другая экономика, и концессионеры по-новому могут посмотреть на возможную сделку и возможную прибыль.

Читайте по теме: