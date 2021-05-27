Туляков приглашают на большой велопарад

Фото из архива Myslo.

Спортивный праздник для велолюбителей возвращается после долгого перерыва.

12 июня в Туле состоится большой велопарад. Участники проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной. Сбор велолюбителей у центральной сцены парка в 9.30, старт — в 10.00.

– Давайте закрутим большое колесо нашей велостолицы и соберемся большой дружной компанией, — говорит организатор велопарада Денис Ворошнин.

Напомним, первый велофестиваль прошел в 2005 году в Центральном парке.