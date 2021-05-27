Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на большой велопарад
Спортивный праздник для велолюбителей возвращается после долгого перерыва.
12 июня в Туле состоится большой велопарад. Участники проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной. Сбор велолюбителей у центральной сцены парка в 9.30, старт — в 10.00.
– Давайте закрутим большое колесо нашей велостолицы и соберемся большой дружной компанией, — говорит организатор велопарада Денис Ворошнин.
Напомним, первый велофестиваль прошел в 2005 году в Центральном парке.
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