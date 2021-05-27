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Туляков приглашают на большой велопарад
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на большой велопарад

Спортивный праздник для велолюбителей возвращается после долгого перерыва.

12 июня в Туле состоится большой велопарад. Участники проедут 10 километров по маршруту от ЦПКиО им. Белоусова до Казанской набережной. Сбор велолюбителей у центральной сцены парка в 9.30, старт — в 10.00.
 
– Давайте закрутим большое колесо нашей велостолицы и соберемся большой дружной компанией, — говорит организатор велопарада Денис Ворошнин.
 
Напомним, первый велофестиваль прошел в 2005 году в Центральном парке.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:20 +2
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