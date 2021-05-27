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Статистика за сутки: в Тульской области 54 случая заболевания и 6 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 54 случая заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 54 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 927 жителей региона, 37 443 вылечились, 2014 умерли.

Ситуация за сутки в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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