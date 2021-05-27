Статистика за сутки: в Тульской области 54 случая заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 54 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 927 жителей региона, 37 443 вылечились, 2014 умерли.
Ситуация за сутки в российских регионах следующая:
вчера, в 11:03, 7 1107 0
25 мая, в 11:17, 8 1297 -2
24 мая, в 15:40, 40 1929 -1
24 мая, в 14:50, 91 1869 -7
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