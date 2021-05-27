Найдены самые дорогие вакансии в Туле в мае
Исследовательский центр портала SuperJob представил топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий мая-2021 в Туле.
Туристическая отрасль восстанавливается после коронакризиса: бизнес переориентировался на внутренний туризм и активно набирает высококвалифицированных специалистов. Например, самая дорогая вакансия в Туле в мае — управляющий глэмпингом. Глэмпинг – новый популярный формат отдыха летом 2021 года. Сотруднику предстоит обеспечить старт работ глэмпинга, укомплектовать команду, найти подрядчика, обеспечить документацию и следить за качеством работ. Платить обещают до 120 тысяч рублей в месяц с компенсацией расходов на бензин.
Правительство Тульской области ищет директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области с зарплатой в 120 тысяч рублей. Работодатель рассматривает соискателей с опытом работы от трех лет и высшим образованием. Предполагается полная занятость и ненормированный рабочий день.
Программисту на удаленке в федеральном фармацевтическом дистрибьюторе предлагается зарплата от 100 тысяч рублей. В IT проблема не только найти, но и удержать. В отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу в нестабильные времена, эти специалисты с легкостью переходят в другие компании и уезжают за рубеж. Поэтому, с одной стороны, удаленка уже стала нормой, а с другой — компании предлагают расширенные социальные пакеты, программы обучения и личностного роста.
Тула
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
120 000 руб.
|
2
|
Директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
|
100 000 — 125 000 руб.
|
3
|
от 100 000 руб.
|
4
|
80 000 — 100 000 руб.
|
5
|
от 80 000 руб.