Найдены самые дорогие вакансии в Туле в мае

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Туристическая отрасль восстанавливается после коронакризиса: бизнес переориентировался на внутренний туризм и активно набирает высококвалифицированных специалистов. Например, самая дорогая вакансия в Туле в мае — управляющий глэмпингом. Глэмпинг – новый популярный формат отдыха летом 2021 года. Сотруднику предстоит обеспечить старт работ глэмпинга, укомплектовать команду, найти подрядчика, обеспечить документацию и следить за качеством работ. Платить обещают до 120 тысяч рублей в месяц с компенсацией расходов на бензин.

Правительство Тульской области ищет директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области с зарплатой в 120 тысяч рублей. Работодатель рассматривает соискателей с опытом работы от трех лет и высшим образованием. Предполагается полная занятость и ненормированный рабочий день.

Программисту на удаленке в федеральном фармацевтическом дистрибьюторе предлагается зарплата от 100 тысяч рублей. В IT проблема не только найти, но и удержать. В отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу в нестабильные времена, эти специалисты с легкостью переходят в другие компании и уезжают за рубеж. Поэтому, с одной стороны, удаленка уже стала нормой, а с другой — компании предлагают расширенные социальные пакеты, программы обучения и личностного роста.

Тула