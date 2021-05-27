новости
новости
Регистрация
В Узловой пьяный водитель внедорожника сбил пенсионерку на велосипеде
Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

В Узловой пьяный водитель внедорожника сбил пенсионерку на велосипеде

Пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Накануне утром на ул. Северной в Узловой произошло ДТП. 42-летний водитель Chevrolet Niva сбил 73-летнюю велосипедистку.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, перед наездом пенсионерка следовала в попутном с автомобилем направлении. В момент ДТП водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения (0,850 мг/л).
 
 
 

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторной пьяной езде водителя ждет уже уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдддпснаезд на велосипедиста
Место
Тульская областьУзловая
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске в День города выступит группа «Банд'Эрос»
В Новомосковске в День города выступит группа «Банд'Эрос»
Найдены самые дорогие вакансии в Туле в мае
Найдены самые дорогие вакансии в Туле в мае
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.