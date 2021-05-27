В Узловой пьяный водитель внедорожника сбил пенсионерку на велосипеде

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Накануне утром на ул. Северной в Узловой произошло ДТП. 42-летний водитель Chevrolet Niva сбил 73-летнюю велосипедистку.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, перед наездом пенсионерка следовала в попутном с автомобилем направлении. В момент ДТП водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения (0,850 мг/л).

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

При повторной пьяной езде водителя ждет уже уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы.