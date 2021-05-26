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Тульский астроном снял на видео майское Суперлуние
Кадр из видео.

Тульский астроном снял на видео майское Суперлуние

Луна приблизилась к Земле на минимальное расстояние.

Накануне ночью тульский астроном Александр Илюхин снял на видео майское Суперлуние.

- Особенность сегодняшнего сближения с Луной в том, что всю ночь она будет очень низко над горизонтом и даже в своей кульминации не поднимется выше 16°, считай над крышами домов и макушками деревьев, что создаст особенно эффектную иллюзию ее впечатляющих размеров, — сообщается в группе ВКонтакте «Астротеатр».

Отметим, что сегодня произойдут сразу три астрономических события: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше 9 часов.

Как сообщает пресс-служба Московского планетария, момент наступления полнолуния — в 14.14 мск — разминется с прохождением Луной точки перигея — в 4.52 мск — на 9 часов 22 минуту.

Это означает, что 26 мая мы увидим полное затмение Суперлуны.

 

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:08 +4
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