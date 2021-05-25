Кладовщик, курьер и аниматор: кем подработать студенту летом в Туле

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Накануне летних каникул в списке профессий, по которым работодатели чаще всего готовы принять на работу студентов, первое место занял сотрудник склада. На втором месте по востребованности - банковский работник, а на третьем – курьер.

Кроме того, работодатели ищут студентов на должности администраторов и консультантов. Больше всего студенты могут заработать, работая торговыми представителями (50 тысяч рублей), комплектовщиками (43 тысячи рублей) и аниматорами (40 тысяч рублей). Кроме того, лучше других зарабатывают почтальоны и фасовщики.

Самые высокие зарплаты на «студенческих» должностях – в Москве и Санкт-Петербурге (45 и 39 тысяч рублей соответственно). А вот в Тульской области средний летний заработок студентов почти равен общероссийскому показателю и составляет 27 тысяч рублей в месяц. Кстати, за прошедший год эта цифра не изменилась.