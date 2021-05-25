В Туле в 2021 году отремонтируют 62 придомовые территории

Двор на ул. Приупской, 10 не узнать. Теперь это современное пространство с большой парковкой, хорошей асфальтированной дорогой и опрятными газонами.

Придомовая территория вошла в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Она реализуется в рамках федерального национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы на ул. Приупской, 10 почти окончены. Подрядчикам осталось заштукатурить опорную стенку, заасфальтировать дорожку, поставить урны и лавочки. Но уже сейчас собственники дома свой двор не узнают.

Галина Менделева, старшая по дому на ул. Приупской, 10:

Галина Менделева - Изменения налицо! Благоустройство понравилось всем, мы даже не верили, что у нас может быть так красиво и современно. Долго добивались благоустройства, оно было нам необходимо. Дом находится внизу, к нам стекалась канализация, к тому же у нас неровный рельеф, постоянно были лужи, грязь. Чтобы избавиться от этого, нам возвели подпорную стену, теперь у нас чисто. Ну и, конечно, как и во многих дворах была проблема с парковкой, за место чуть ли не дрались. Поэтому мы решили отдать большую часть двора под парковочное пространство, теперь у нас больше 70 машино-мест. При этом жителям даже не пришлось ничего платить, управляющая компания внесла 1% от стоимости работ, все остальное нам досталось бесплатно в рамках программы. Спасибо администрации Тулы за наш двор!

Отдельное спасибо жители сказали подрядной организации, выполнявшей работы. Все возникающие вопросы решались в процессе благоустройства, а работы проводились даже в плохую погоду.

Юрий Подолян, генеральный директор компании «Главмонтажстрой»:

Юрий Подолян - К работам мы приступили 15 апреля, а сейчас они почти завершены. На ул. Приупской, 10 мы смонтировали подпорную стенку, сделали новое асфальтовое покрытие, парковочные карманы, посеяли газон на площади 800 кв. м, сделали ограждения газонов. Общая стоимость объекта составила — 10,5 млн рублей. Жители постоянно были с нами, следили за ходом выполнения работ, говорили о своих пожеланиях. Никаких разногласий не возникло, всё удалось выполнить в срок.

Проинспектировать работы приехал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

- Сейчас в Туле заключены контракты по всем объектам, которые будут благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской среды». Благоустройство ведется более чем на 40 объектах.

На ул. Приупской, 10 был запланирован большой объем работ, и сейчас почти все они выполнены. Мы поговорили с жителями, они хорошо отзываются о подрядчиках. Думаем, что двор будет принят ими без замечаний. Это очень важно, потому что люди должны получить результат, на который они рассчитывают. Мы настраиваем жителей на то, чтобы они общались с подрядчиками во время благоустройства. Тогда можно обнаружить недочеты во время проведения работ и тут же их устранить. В этом взаимодействие выстроено хорошо, старшая по дому занимает активную позицию. Это хороший пример отлаженной работы, и результат получился соответствующий.

Во время встречи жители попросили у Дмитрия Миляева установить детскую площадку во дворе. Она не вошла в перечень работ в рамках программы «Формирование современной городской среды», но очень нужна юным жителям двора. Глава администрации пообещал решить вопрос в ближайшее время.

В этом году в областной столице по программе ФСГС отремонтируют 62 придомовые территории. Общий объем финансирования составляет немногим менее 170 млн рублей.

В 2021 году у жителей есть возможность проголосовать за общественное пространство, которое будет благоустроено в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2022 году.

В рамках онлайн голосования каждый гражданин России в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству до 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги». Тулякам предлагают выбрать один из дизайн-проектов благоустройства общественного пространства «Молодежный бульвар», расположенного в районе дома №87 по ул. Октябрьской.

Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта. Авторизоваться необходимо через номер телефона, либо на сайте Госуслуги.