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Фестиваль «Театральный дворик» набирает волонтеров
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Театральный дворик» набирает волонтеров

Фестиваль пройдет в Туле в июле.

Объявлен набор волонтеров на XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик», который состоится в Туле с 14 по 18 июля.

Организаторы говорят, что стать волонтером «Театрального дворика» — это отличная возможность:

  • взять от жизни новые навыки и умения;
  • активно участвовать во всех мероприятиях;
  • приобрести опыт работы в команде;
  • научиться принимать самостоятельные решения;
  • стать важной частью большого праздника.

Заявку можно оставить в группе фестиваля ВКонтакте или на сайте «Театрального дворика».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:06 0
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