Фото из архива Myslo.
Фестиваль «Театральный дворик» набирает волонтеров
Фестиваль пройдет в Туле в июле.
Объявлен набор волонтеров на XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик», который состоится в Туле с 14 по 18 июля.
Организаторы говорят, что стать волонтером «Театрального дворика» — это отличная возможность:
- взять от жизни новые навыки и умения;
- активно участвовать во всех мероприятиях;
- приобрести опыт работы в команде;
- научиться принимать самостоятельные решения;
- стать важной частью большого праздника.
Заявку можно оставить в группе фестиваля ВКонтакте или на сайте «Театрального дворика».
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