Фестиваль «Театральный дворик» набирает волонтеров

Фото из архива Myslo.

Фестиваль пройдет в Туле в июле.

Объявлен набор волонтеров на XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик», который состоится в Туле с 14 по 18 июля.

Организаторы говорят, что стать волонтером «Театрального дворика» — это отличная возможность:

взять от жизни новые навыки и умения;

активно участвовать во всех мероприятиях;

приобрести опыт работы в команде;

научиться принимать самостоятельные решения;

стать важной частью большого праздника.

Заявку можно оставить в группе фестиваля ВКонтакте или на сайте «Театрального дворика».