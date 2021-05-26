новости
новости
Регистрация
Астролог о майском коридоре затмений: «Вам придется побеждать страхи, внутренних демонов и дурные привычки»

Астролог о майском коридоре затмений: «Вам придется побеждать страхи, внутренних демонов и дурные привычки»

«Слишком наивных быстро сожрут, надо отказаться от неких идеалов и убеждений, засучить рукава и разгребать авгиевы конюшни», – говорит астролог.

26 мая открывается очередной коридор затмений. Его двери закроются 10 июня. Астрологи считают этот период судьбоносным и фатальным.

Об этом Myslo поговорил с тульским астрологом Анжелой Харитоновой.

- Астрологи называют такие промежутки опасными, но по факту всё, что в них случается, не случайно, это то, что должно произойти.

В коридоре затмений все события, которые происходят, кармичные и фатальные, в них гораздо меньше свободы воли, чем во все остальные периоды.

В коридор затмений не нужно осознанно затевать ничего нового. Это время реализации всего задуманного и подготовленного накануне: переезды, крупные проекты, приобретения и т. д.

То, что созревало, в это время принесет плоды. То, что готовилось быть посеянным, будет посеяно, чтобы вызреть к следующему коридору.

Что произойдет в период с 26 мая по 10 июня? Это затмение заставляет покинуть насиженное гнездо, тепличные условия и зону комфорта, чтобы отправиться в достаточно напряженную среду, где предстоит стать максимально наблюдательным, приземленным, послушным и схватывающим на лету для поиска своих союзников.

Слишком наивных быстро сожрут, надо отказаться от неких идеалов и убеждений, засучить рукава и разгребать авгиевы конюшни.

Вера в чудеса, поиск сострадания из позиции жертвы или надежда на авось вам сейчас не помогут — придется трудиться и брать на себя ответственность, наводить порядок в своих мыслях, отношениях, интеллектуальных задачах в учебе или работе.

Если вы этого не сделаете — останетесь на задворках течения жизни, и все самое лучшее случится без вас.

Самому уже сейчас важно настраивать себя на позитивную волну и окружать хорошими людьми, избегать всяких расстройств, негатива окружающих, беречь нервы.

Затмение также означает, что вам предстоит усиленная борьба с самим собой — придется во многом себя преодолевать и побеждать свои страхи, внутренних демонов, дурные привычки, зависимости и отрицательные эмоции.

В это время вы перестанете себе доверять, усомнитесь в собственных чувствах, взглядах и решениях, станете ведомее, захотите многое пересмотреть.

Затмение сделает вас менее эгоцентричным и самоуверенным, но более гибким, разносторонним, объективным к себе и к окружающим, подарит принятие более широкого обзора, а следовательно, множество новых осознаний, позволяющих легче расстаться с отжившим и совершить качественные заметные изменения.

У кого-то, конечно же, победят его демоны, но такие люди бессознательно найдут способ переложить ответственность.

Коридор затмений — период очень серьезный и ответственный. Сейчас, как никогда, важен контакт со своей внутренней сутью, со своим истинным я, со своим предназначением, чтобы заложить правильные семена на ближайший период и не сбиться с пути.

 

Коридор затмений — астрологический период, в котором происходит несколько затмений подряд.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:42 −5
Другие статьи по темам
Люди
Анжела Харитонова
Место
Тула
Прочее
астрологкоридор затмений
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спор тех, кому жарко и кому дует, окончен: в Туле утвержден стандарт транспортного обслуживания
Спор тех, кому жарко и кому дует, окончен: в Туле утвержден стандарт транспортного обслуживания
Проверка слуха: старшеклассников тульской гимназии №1 переведут в вечернюю школу?
Проверка слуха: старшеклассников тульской гимназии №1 переведут в вечернюю школу?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.