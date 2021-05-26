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Спор тех, кому жарко и кому дует, окончен: в Туле утвержден стандарт транспортного обслуживания

Спор тех, кому жарко и кому дует, окончен: в Туле утвержден стандарт транспортного обслуживания

Документ сегодня подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

В тексте документа, опубликованного на сайте администрации города, говорится, что внедрение стандарта, регламентирующего перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом, улучшит транспортное обслуживание жителей.

Показатели качества и их нормативные значения в документе представлены следующим образом:

Доступность

1. Определено нормативное расстояние кратчайшего пешеходного пути от границ домов и других объектов до остановок:

2. Остановочные пункты муниципального транспорта должны отвечать требованиям, обеспечивающим доступность для маломобильных групп населения в соответствии с подпунктами 7.3.1 - 7.3.16 ОДМ 218.2.007- 2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».

3. На остановках должна размещаться актуальная информация и прочие элементы обустройства в соответствии с требованием п. 11 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586).

4. Перевозчик должен обеспечить посадку и высадку инвалидов с помощью специальных подъемников.

5. Стоимость безлимитного проездного на месяц с неограниченным количеством поездок должна составлять не более 7% от величины среднего дохода населения в Тулу.

Надежность

Перевозчик обязан выводить на маршрут не менее 85% единиц транспорта от ежедневного планового количества рейсов согласно расписанию движения транспортных средств.

Комфортность

1. Пассажирский транспорт должен быть:

  • оснащен средствами информирования пассажиров в соответствии с пунктами 18 - 22 и подпунктами «а», «в» пункта 24 Правил перевозок пассажиров и багажа.
  • оборудован системами отопления и кондиционерами.

2. Температурный режим в салоне транспорта:

  • не менее 12°C, при среднесуточной температуре на улице ниже 5°C,
  • не более 25 °C при среднесуточной температуре на улице выше 20 °C.

3. Фактическая наполненность транспортного средства – не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона.

4. Общее количество пересадок при поездке в любую точку города – не более двух.

5. Транспортные средства должны соответствовать экологическому классу с ограничениями, установленными нормативным правовым актом субъекта РФ – Тульской области.

6. Транспортные средства на маршрутах должны использоваться не дольше, чем для них установлен срок службы. Его определяет либо завод-изготовитель, либо в соответствии со ст. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» – 10 лет со дня передачи транспортного средства потребителю.

Постановление вступило в силу с момент его опубликования.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:59 +3
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стандарт обслуживанияобщественный транспорт
Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область
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