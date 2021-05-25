ПХ «Лазаревское» открыло свое представительство в Туле

В рамках собственной инвестиционной программы и модернизации предприятия «Племенное Хозяйство «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Тула на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (проспект Ленина, 85).

Открытие офиса в Туле – плановое мероприятие. Активное развитие и модернизация племенного хозяйства, расширение ассортимента и открытие новых магазинов торговой сети «Лазаревская лавка» все чаще требуют присутствия представителей предприятия в областном центре, как для оперативной деятельности, так и для проведения переговоров с партнерами.

– Нам, как клиенто-ориентированной компании, важно оперативно реагировать на запросы наших контрагентов и клиентов, кроме того, любой бизнес тесно завязан на личные коммуникации, а мы ценим время и свое, и наших партнеров. Именно поэтому для размещения представительства «Лазаревское» было выбрано джентрифицированное городское бизнес-пространство LiKЁRKA LOFT, расположенное практически в центре Тулы и давно ставшее одной из визитных карточек города, как «Дизайн-завод «Флакон» или «Винзавод» в Москве, – говорит Кристина Романовская, генеральный директор ПХ «Лазаревское».

По ее словам, месторасположение выбрано не только для удобства партнеров, которые сами территориально находятся в Туле, но и для тех из них, кто приезжает в регион из других городов и стран. «В этом деловом пространстве находятся представительства многих известных тульских компаний и бизнес-структур, здесь принято назначать важные встречи, поэтому гости нашего города не только смогут провести все необходимые переговоры в одном месте, но и проникнуться аутентичной атмосферой творческой Тулы», - объясняет Кристина Романовская.

В представительском офисе ПХ «Лазаревское» имеется комната для переговоров и совещаний, а также кабинеты для сотрудников, чьего присутствия в Туле требуют оперативные дела предприятия.

справка

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней – 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 24 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.