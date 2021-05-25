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В центре Тулы Mercedes подрезал трамвай

В центре Тулы Mercedes подрезал трамвай

Авария произошла в районе поворота на ул. Оборонную.

Днем 25 мая в Туле на ул. Советской произошло ДТП с участием трамвая и Mercedes. По предварительной информации, а также по словам водителя трамвая, она и иномарка следовали в попутном направлении. Внезапно Mercedes решил обогнать ее, чтобы повернуть налево, и в этот момент произошло столкновение.

У трамвая поцарапана краска и разбит поворотник, у Mercedes — царапина на заднем левом крыле.

На момент публикации новости, участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД. Из-за случившегося образовалась пробка, трамваи стоят в обе стороны.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:53 +3
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