В центре Тулы Mercedes подрезал трамвай

Днем 25 мая в Туле на ул. Советской произошло ДТП с участием трамвая и Mercedes. По предварительной информации, а также по словам водителя трамвая, она и иномарка следовали в попутном направлении. Внезапно Mercedes решил обогнать ее, чтобы повернуть налево, и в этот момент произошло столкновение.

У трамвая поцарапана краска и разбит поворотник, у Mercedes — царапина на заднем левом крыле.

На момент публикации новости, участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД. Из-за случившегося образовалась пробка, трамваи стоят в обе стороны.