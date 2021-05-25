Общественные наблюдатели порепетируют перед выборами в Госдуму
Для тестирования новой системы мониторинга будут использованы площадки предварительного партийного голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Каждый выборный сезон в Тульской области отличается новыми технологическими «фишками», которые делают процесс голосования более открытым и прозрачным.
Накануне большой федеральной кампании, результаты которой определят новый состав Госдумы, Общественный штаб по наблюдению за выборами презентовал еще одно тульское ноу-хау – инновационный проект, который будет направлен на максимальное информирование жителей о ходе и прозрачности процедуры голосования.
Новый онлайн-ресурс пройдет первое широкое тестирование в основной день предварительного голосования «Единой России» 30 мая. В режиме реального времени жители смогут видеть на главных новостных площадках, на сайте Общественной палаты Тульской области, как проходит голосование, есть ли замечания, как проходит подсчет голосов.
На участках избиратели смогут отсканировать QR-код или зайти на сайт opros.op71.ru, выбрать удобный мессенджер и оценить, как прошло голосование, а также сообщить о своих предложениях или замечаниях. Для этого нужно выбрать соответствующий раздел, сформулировать замечание и отправить фото- или видеоподтверждение. Полученная информация будет оперативно проверена представителями независимого общественного наблюдения.
Кроме того, организована «горячая линия» общественных наблюдателей 8-800-101-56-17.
Уже 28-29 мая мониторинговые группы общественного штаба осуществят осмотр счетных участков предварительного голосования – их в регионе будет 218 и сообщит об их готовности. О том, что площадки прошли проверку, будет свидетельствовать специальный знак-наклейка «Участок к голосованию готов!».
Своим мнением о новом интерактивном проекте поделился первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов.
Олег Иванов
– В апреле мы заключили с Общественной палатой соглашение за честные и открытые выборы, и сегодня реализуем это важное направление уже на практике, совместно работая по организации общественного наблюдения за выборами, – отметил он. – Первым шагом по обеспечению прозрачности процесса станет предварительное партийное голосование. Впервые за его ходом в Тульской области будут следить не только представители кандидатов, но и независимые наблюдатели, что позволит гарантировать открытость и легитимность партийной процедуры.
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