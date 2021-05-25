Общественные наблюдатели порепетируют перед выборами в Госдуму

Каждый выборный сезон в Тульской области отличается новыми технологическими «фишками», которые делают процесс голосования более открытым и прозрачным.

Накануне большой федеральной кампании, результаты которой определят новый состав Госдумы, Общественный штаб по наблюдению за выборами презентовал еще одно тульское ноу-хау – инновационный проект, который будет направлен на максимальное информирование жителей о ходе и прозрачности процедуры голосования.

Новый онлайн-ресурс пройдет первое широкое тестирование в основной день предварительного голосования «Единой России» 30 мая. В режиме реального времени жители смогут видеть на главных новостных площадках, на сайте Общественной палаты Тульской области, как проходит голосование, есть ли замечания, как проходит подсчет голосов.

opros.op71.ru, выбрать удобный мессенджер и оценить, как прошло голосование, а также сообщить о своих предложениях или замечаниях. Для этого нужно выбрать соответствующий раздел, сформулировать замечание и отправить фото- или видеоподтверждение. Полученная информация будет оперативно проверена представителями независимого общественного наблюдения. На участках избиратели смогут отсканировать QR-код или зайти на сайт, выбрать удобный мессенджер и оценить, как прошло голосование, а также сообщить о своих предложениях или замечаниях. Для этого нужно выбрать соответствующий раздел, сформулировать замечание и отправить фото- или видеоподтверждение. Полученная информация будет оперативно проверена представителями независимого общественного наблюдения.

Кроме того, организована «горячая линия» общественных наблюдателей 8-800-101-56-17.

Уже 28-29 мая мониторинговые группы общественного штаба осуществят осмотр счетных участков предварительного голосования – их в регионе будет 218 и сообщит об их готовности. О том, что площадки прошли проверку, будет свидетельствовать специальный знак-наклейка «Участок к голосованию готов!».

Своим мнением о новом интерактивном проекте поделился первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Олег Иванов.