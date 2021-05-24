Алевтина Шевелева расскажет тулякам о проблемах в образовании

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Прямой эфир с министром состоится в четверг, 27 мая.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева ответит на вопросы жителей региона в рамках прямого эфира в группе правительства Тульской области «ВКонтакте».

Онлайн-трансляция, посвященная проблемным вопросам образования в Тульской области, состоится в четверг, 27 мая, в 14.00. Задать свои вопросы можно в комментариях к этому посту.