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Алевтина Шевелева расскажет тулякам о проблемах в образовании
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алевтина Шевелева расскажет тулякам о проблемах в образовании

Прямой эфир с министром состоится в четверг, 27 мая.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева ответит на вопросы жителей региона в рамках прямого эфира в группе правительства Тульской области «ВКонтакте».

Онлайн-трансляция, посвященная проблемным вопросам образования в Тульской области, состоится в четверг, 27 мая, в 14.00. Задать свои вопросы можно в комментариях к этому посту.

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Люди
Алевтина Шевелева
Место
Тульская область
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