В Туле сегодня ожидается дождь

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра – 1 мм за сутки). Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

По данным синоптиков, сегодня в Туле ожидается переменная облачность.