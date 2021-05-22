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В Туле сегодня ожидается дождь

В Туле сегодня ожидается дождь

Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +19…+24°С

По данным синоптиков, сегодня в Туле ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра – 1 мм за сутки). Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +19…+24°С. 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:00 +1
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