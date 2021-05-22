В Туле сегодня ожидается дождь
Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +19…+24°С
По данным синоптиков, сегодня в Туле ожидается переменная облачность.
Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра – 1 мм за сутки). Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +19…+24°С.
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