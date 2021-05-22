Устроила вечеринку и ударила полицейского: в Новомосковске осуждена местная жительница

В Новомосковске местная жительница признана виновной в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента.

Судом установлено, что в ночь на 2 апреля полицейские приехали в одну из квартир Новомосковска, чтобы успокоить людей, устроивших там вечеринку. Пьяная обвиняемая и ее знакомые отказались представиться сотрудникам полиции и решили проехать с ними в отдел. В подъезде она для начала сорвала с одного из полицейских медицинскую маску и ударила его по лицу, а потом обматерила второго стража порядка.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.