В Тульской области снова зафиксировали рост новых случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 57 случаев коронавируса, 52 человека выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 596 жителей региона, 37 134 вылечились, 1982 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
19 мая, в 11:04, 6 1384 0
18 мая, в 16:32, 43 2542 -9
18 мая, в 16:06, 47 5441 -9
18 мая, в 15:54, 108 5488 -16
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