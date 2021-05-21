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В Тульской области снова зафиксировали рост новых случаев коронавируса

В Тульской области снова зафиксировали рост новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 57 случаев коронавируса, 52 человека выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 596 жителей региона, 37 134 вылечились, 1982 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:57 −1
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