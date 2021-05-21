В Туле улица Буденного станет односторонней
Об этом рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
С 15 июня в Туле ул. Буденного по направлению к ул. Кауля станет односторонней. Как сообщает администрация Тулы, это необходимо для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Пропавший три дня назад туляк найден погибшим
18 мая, в 19:11, 18 6768 -2
В Туле подросток опубликовал сообщение о готовящемся нападении на школу
вчера, в 14:06, 96 6661 1
В Туле начата процедура ликвидации комитета ЗАГС
вчера, в 12:47, 30 6591 8
Звезды на красной дорожке: фоторепортаж с открытия фестиваля военного кино имени Юрия Озерова
18 мая, в 09:00, 15 6475 1