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В Туле улица Буденного станет односторонней

В Туле улица Буденного станет односторонней

Об этом рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 15 июня в Туле ул. Буденного по направлению к ул. Кауля станет односторонней. Как сообщает администрация Тулы, это необходимо для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:35 +1
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