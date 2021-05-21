В Туле улица Буденного станет односторонней

Об этом рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 15 июня в Туле ул. Буденного по направлению к ул. Кауля станет односторонней. Как сообщает администрация Тулы, это необходимо для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными.