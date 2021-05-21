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Регистрацию жилья через нотариуса ускорят: она будет проходить в автоматическом режиме
Фото pixabay.com.

Регистрацию жилья через нотариуса ускорят: она будет проходить в автоматическом режиме

Соответствующие технологии сейчас разрабатываются Росреестром совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Электронная регистрация недвижимости по сделкам, оформленным нотариусом, будет проходить в автоматическом режиме, то есть очень быстро. Соответствующие технологии сейчас разрабатываются Росреестром совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Технологии позволят автоматизировать обработку электронных документов, направляемых нотариусами на государственную регистрацию прав на недвижимость и предоставление сведений из ЕГРН.

Если гражданин оформляет сделку через нотариуса, то регистрация для него бесплатна. В Тульской области за четыре месяца 2021 года нотариусы направили в электронном виде более 25 тысяч запросов о предоставлении сведений из ЕГРН и 12 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия.

Электронное взаимодействие между Федеральной нотариальной палатой и Росреестром позволяет выстроить процесс эффективного, быстрого и надежного правового обеспечения оборота недвижимости: от удостоверения сделок или оформления наследственных прав до государственной регистрации прав на недвижимость и получения необходимых сведений из ЕГРН.

Сегодня по закону срок регистрации нотариально удостоверенных сделок, документы по которым поступили в электронном виде, составляет один день. В Росреестре подчеркивают, что через некоторое время такие сделки планируется регистрировать еще быстрее, так что ждать целый день уже не придется.

Чтобы ускорить процедуру регистрации прав по нотариально удостоверенным документам, Росреестр и Федеральная нотариальная палата подготовят соответствующие предложения для совершенствования нормативной базы. Одним из мероприятий, которые позволят сократить общее время регистрации, станет оптимизация порядка уплаты и возврата государственной пошлины при направлении нотариусом документов для государственной регистрации прав.

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сегодня, в 11:40 0
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