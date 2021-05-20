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В Туле частично расширят Калужское шоссе

В Туле частично расширят Калужское шоссе

В Туле началось строительство дороги к многофункциональному спортивному центру «Тула-Арена».

Сегодня ход работ проверили заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Напомним, дорога пройдет от Калужского шоссе. В месте примыкания к ней шоссе будет расширено. Также предстоит переустроить сети водоснабжения и водоотведения, сделать освещение и построить саму дорогу до парковки спортивного центра «Тула-Арена».

Общая протяженность участка, где будет вестись строительство, составляет 404 м. 

Работы выполняются в соответствии с графиком.

 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:05 +1
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