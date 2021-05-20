В Туле частично расширят Калужское шоссе
В Туле началось строительство дороги к многофункциональному спортивному центру «Тула-Арена».
Сегодня ход работ проверили заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
Напомним, дорога пройдет от Калужского шоссе. В месте примыкания к ней шоссе будет расширено. Также предстоит переустроить сети водоснабжения и водоотведения, сделать освещение и построить саму дорогу до парковки спортивного центра «Тула-Арена».
Общая протяженность участка, где будет вестись строительство, составляет 404 м.
Работы выполняются в соответствии с графиком.
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