В Туле частично расширят Калужское шоссе

В Туле началось строительство дороги к многофункциональному спортивному центру «Тула-Арена».

Сегодня ход работ проверили заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов и начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Напомним, дорога пройдет от Калужского шоссе. В месте примыкания к ней шоссе будет расширено. Также предстоит переустроить сети водоснабжения и водоотведения, сделать освещение и построить саму дорогу до парковки спортивного центра «Тула-Арена».

Общая протяженность участка, где будет вестись строительство, составляет 404 м.

Работы выполняются в соответствии с графиком.