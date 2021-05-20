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В Тульской области стартовал конкурс грантов для ученых и разработчиков

В Тульской области стартовал конкурс грантов для ученых и разработчиков

Суммы грантов – от 200 тысяч до 1 млн рублей.

20 мая стартовал прием заявок на конкурс грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники. Он направлен на реализацию приоритетов и задач, отраженных в национальном проекте «Наука и университеты», в Год науки и технологий, объявленный в России.

«В 2021 году общий объем финансирования мероприятий увеличится в 1,5 раза и составит 15 млн рублей. Увеличится и количество номинаций. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, осуществляющие научные исследования и разработки», – подчеркнул председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

Конкурс проводится по номинациям:

  • разработки и исследования по направлениям деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ»;
  • разработки и исследования в области композитных материалов;
  • научно-исследовательские проекты в сфере естественных и технических наук;
  • научно-исследовательские проекты в сфере гуманитарных и общественных наук;
  • проекты молодых ученых;
  • подготовка и издание научных трудов, публикация статей в журналах, индексируемых в международных базах данных; оформление заявок на получение патента на изобретение, полезную модель, организация и проведение научных конференций и семинаров, участие в международных конференциях. 

Суммы грантов – от 200 тысяч до 1 млн рублей. 

Конкурсная документация размещена здесь.

Прием заявок продлится до 30 июня.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:32 −3
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