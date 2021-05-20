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«Они же деньги зарабатывают»: что думают туляки о праздновании Дня отца
Кадр из видео.

«Они же деньги зарабатывают»: что думают туляки о праздновании Дня отца

Публикуем результаты опроса.

В Тульской области хотят установить День отца – такое предложение внесли в облдуму. В рамках совместного проекта «20×20 Тула» и Myslo провели опрос на городских улицах. Мы узнали у туляков, что они думают по поводу такой инициативы. 

 

Друзья, а как вы думаете, нужно ли праздновать День отца? Делитесь мнениями в комментариях!

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сегодня, в 19:35 +2
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