«Они же деньги зарабатывают»: что думают туляки о праздновании Дня отца

Кадр из видео.

В Тульской области хотят установить День отца – такое предложение внесли в облдуму. В рамках совместного проекта «20×20 Тула» и Myslo провели опрос на городских улицах. Мы узнали у туляков, что они думают по поводу такой инициативы.

Друзья, а как вы думаете, нужно ли праздновать День отца? Делитесь мнениями в комментариях!