В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 24 красноармейцев

15 мая при проведении разведочно-полевого выезда поисковиками «Штурм» в Белевском районе Тульской области в одном захоронении были обнаружены останки 24 бойцов Красной Армии.

На месте раскопок были обнаружены «смертные медальоны» двух солдат.

Один из них принадлежал Кириллу Федоровичу Скалозубу, 1908 года рождения. Солдат родился в Воронежской области, Ладомировском или Владимирском районе (Краснянский или Красноярский с/совет, колхоз «Новая жизнь»). В настоящее время это Белгородская область, Алексеевский район, село Красное.

Последнее место службы Кирилла Федоровича – 356 сд, откуда он выбыл 30.09.1942 года. Жену его звали Елена Наумовна Скалозуб.

Второго героя зовут Павел Андрианович Ульяшин, 1923 года рождения, он уроженец Калужской области.

Также с большой долей вероятности (будет проведена сравнительная экспертиза ДНК) установлено имя еще одного воина – Петра Николаевича Пестова, 1910 года рождения, уроженца Самарской области.