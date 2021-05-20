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В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 24 красноармейцев

В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 24 красноармейцев

В регионе продолжается разведывательно-поисковая экспедиция «Тульский рубеж».

15 мая при проведении разведочно-полевого выезда поисковиками «Штурм» в Белевском районе Тульской области в одном захоронении были обнаружены останки 24 бойцов Красной Армии.

На месте раскопок были обнаружены «смертные медальоны» двух солдат.

Один из них принадлежал Кириллу Федоровичу Скалозубу, 1908 года рождения. Солдат родился в Воронежской области, Ладомировском или Владимирском районе (Краснянский или Красноярский с/совет, колхоз «Новая жизнь»). В настоящее время это Белгородская область, Алексеевский район, село Красное.

Последнее место службы Кирилла Федоровича – 356 сд, откуда он выбыл 30.09.1942 года. Жену его звали Елена Наумовна Скалозуб.

Второго героя зовут Павел Андрианович Ульяшин, 1923 года рождения, он уроженец Калужской области.

Также с большой долей вероятности (будет проведена сравнительная экспертиза ДНК) установлено имя еще одного воина – Петра Николаевича Пестова, 1910 года рождения, уроженца Самарской области.

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В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 1
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 2
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 3
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 4
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 5
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 6
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 7
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 8
В Белевском районе в братской могиле поисковики нашли останки 27 красноармейцев, Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:29 +4
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