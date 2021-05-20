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Онлайн-трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 млн человек
Фото: tass.ru.

Онлайн-трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 млн человек

Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов мероприятия.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

«В числе зарегистрированных участников марафона свыше 3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В день открытия марафона «Новое Знание» перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием Президента России Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в Послании Федеральному Собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

 

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