Погода в Туле 20 мая: облачно, дождливо и ветрено

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки (до 3 мм за сутки), местами гроза.

Ветер южной четверти, 6-11 м/с, при грозе до 17 м/с. Ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +17 до +20. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.