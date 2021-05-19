Погода в Туле 20 мая: облачно, дождливо и ветрено
Синоптики обещают днем до +20 градусов.
В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки (до 3 мм за сутки), местами гроза.
Ветер южной четверти, 6-11 м/с, при грозе до 17 м/с. Ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +17 до +20. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место
Титул «Краса Тулы – 2021» выиграла Юлия Горбатова
17 мая, в 17:59, 57 13470 -17
Корреспондент Myslo нашел в лесу останки женщины
17 мая, в 14:10, 114 8419 23
Пропавший три дня назад туляк найден погибшим
18 мая, в 19:11, 17 6059 -1
Звезды на красной дорожке: фоторепортаж с открытия фестиваля военного кино имени Юрия Озерова
18 мая, в 09:00, 12 5698 1