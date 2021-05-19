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Погода в Туле 20 мая: облачно, дождливо и ветрено

Погода в Туле 20 мая: облачно, дождливо и ветрено

Синоптики обещают днем до +20 градусов.

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки (до 3 мм за сутки), местами гроза.

Ветер южной четверти, 6-11 м/с, при грозе до 17 м/с. Ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +17 до +20. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

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