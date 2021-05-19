Внимание, розыск: в Туле пропала жительница Белгорода
Возможно, женщина нуждается в медицинской помощи
ЛО МВД России на станции Тула сообщает о поисках Светланы Владимировны Гусевой, 1981 года рождения, жительницы Белгорода.
Женщина является инвалидом 2 группы по общему заболеванию и, возможно, нуждается в медицинской помощи.
18 мая 2021 года в 6.00 Гусева вышла на станции Тула и отстала от поезда. Ее местонахождение до настоящего времени не установлено.
Если вы видели эту женщину, просьба сообщить по тел. 8 (4872) 55-91-28 или 02 (112).
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