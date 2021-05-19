Внимание, розыск: в Туле пропала жительница Белгорода

ЛО МВД России на станции Тула сообщает о поисках Светланы Владимировны Гусевой, 1981 года рождения, жительницы Белгорода.

Женщина является инвалидом 2 группы по общему заболеванию и, возможно, нуждается в медицинской помощи.

18 мая 2021 года в 6.00 Гусева вышла на станции Тула и отстала от поезда. Ее местонахождение до настоящего времени не установлено.