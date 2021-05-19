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Росреестр расскажет тулякам, как оформить землю и недвижимость

Росреестр расскажет тулякам, как оформить землю и недвижимость

В региональном управлении ведомства пройдет тематическая горячая линия.

В Управлении Росреестра по Тульской области в пятницу, 21 мая, будет организована горячая линия по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 30-15-82.

На вопросы абонентов будут отвечать государственные регистраторы Управления Росреестра по Тульской области.

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