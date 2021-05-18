Алексей Дюмин о коронавирусе: не хотим возвращаться к жестким ограничениям
Ситуацию с вакцинацией обсудили на оперативном совещании.
Рост заболеваемости коронавирусом и вакцинацию обсудили на еженедельном оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина:
– Мы видим, что в некоторых городах региона опять фиксируется рост заболеваемости, хотя региональный минздрав и правительство делают всё возможное, чтобы не допустить этого. Обращаюсь ко всем тулякам: единственный способ остановить эту беду – пройти вакцинацию. Мы очень не хотим возвращаться к тем жестким и необходимым ограничениям, которые действовали на территории региона буквально полгода назад. Для меня как для губернатора самое важное – это жизнь жителей региона, и мне не хотелось бы вводить снова те ограничения, которые действовали прошлой весной, поэтому я прошу тех людей, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это, – сказал Алексей Дюмин.
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