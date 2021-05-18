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Летом военнослужащие восстановят в Тульской области семь мостов
Фото из архива Myslo.

Летом военнослужащие восстановят в Тульской области семь мостов

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

К главе региона обратились жители села Крапивна с просьбой восстановить пешеходный мост через реку Плава. Старый мост разрушился во время весеннего паводка. Сейчас примерно 1300 человек вынуждены в обход добираться до центра села, где расположены все социальные объекты.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в апреле представители Минобороны России провели обследование и приняли решение восстановить мост. Необходимые материалы уже закуплены.

Родион Дудник сообщил, что силами Минобороны России с 1 июня по 1 сентября будут также восстановлены:

  • пешеходный мост через р. Плава в п. Октябрьский Плавского района,
  • автодорожные мосты через р. Рудица и через р. Веневка в Веневском районе,
  • автодорожный мост через р. Чернь в Чернском районе,
  • автодорожный мост через р. Большая Мизгея в Белевском районе,
  • автодорожный мост через ручей в слободе Семеновка с. Товарково Богородицкого района.

Алексей Дюмин поручил областному минтрансу и главам муниципалитетов обеспечить подъездные пути к местам проведения работ и отметил, что к началу осени все мосты должны быть построены.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:12 +1
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