Летом военнослужащие восстановят в Тульской области семь мостов

Фото из архива Myslo.

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

К главе региона обратились жители села Крапивна с просьбой восстановить пешеходный мост через реку Плава. Старый мост разрушился во время весеннего паводка. Сейчас примерно 1300 человек вынуждены в обход добираться до центра села, где расположены все социальные объекты.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в апреле представители Минобороны России провели обследование и приняли решение восстановить мост. Необходимые материалы уже закуплены.

Родион Дудник сообщил, что силами Минобороны России с 1 июня по 1 сентября будут также восстановлены:

пешеходный мост через р. Плава в п. Октябрьский Плавского района,

автодорожные мосты через р. Рудица и через р. Веневка в Веневском районе,

автодорожный мост через р. Чернь в Чернском районе,

автодорожный мост через р. Большая Мизгея в Белевском районе,

автодорожный мост через ручей в слободе Семеновка с. Товарково Богородицкого района.

Алексей Дюмин поручил областному минтрансу и главам муниципалитетов обеспечить подъездные пути к местам проведения работ и отметил, что к началу осени все мосты должны быть построены.