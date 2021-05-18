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Где в Туле не будет света 19 мая

Где в Туле не будет света 19 мая

Плановые работы пройдут с 8.30 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пер. Бухоновский, 10, 11, 8, 10-а,
  • ул. Тургеневская, 18,
  • пр. Ленина, 25, 14,
  • ул. Докучаева, 2-6, 30-46 (чётн.), 1-5, 31-43 (нечётн.), 33-а,
  • пер, 2-й Комбайновый, 1-6,
  • пр-д Вильямса, 1, 2, 3,
  • ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18,
  • ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158-164 (чётн.),
  • ул. Мусоргского, 2-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. 1-я Песчаная, 18-27,
  • 4-й Песчаный пр-д, 5,
  • 5-й Песчаный пр-д, 4, 6, 8, 1, 3,
  • пер. Баженова, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14,
  • пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а,
  • ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17, 17-а (нечётн.),
  • ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54,
  • ул. Овражная, 14-36 (чётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.),
  • ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),
  • п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • п. Хомяково: Хомяковское шоссе,
  • дер. Скорнево.
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