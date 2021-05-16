Где в Туле 17 мая отключат электроэнергию

17 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. Из-за этого с 9.00 электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

ул. Металлургов, 41-а, 45-в, 45-г, 41-б, 43-а, 41, 43-в, 46, 45-е, 43-б;

ул. Волкова, 1 к.1, 1 к. 2, 3 к.1, 3 к. 2, 3 к. 4, 7, 3, 5, 1 к. 3;

ул. Приупская, 22, 12-а;

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 19, 1-б, 12, 14, 12-а, 4, 5, 13, 15, 17, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 12, 12-а, 12-е, 17, 14;

Красноармейский пр-т, 25;

Мясново: 18-й пр-зд, 104, 94; 11-й Полюсный пр-зд, 50, ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21−33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19−43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22−42 (чётн.); ул. Сафонова, 1−23 (нечётн.), 2, 4, 6, 8, 12-а, 22, 24; ул. Ярославского, 5, 7;

п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 15, 15-а;

ул. М. Горького, 12-а;

ул. Комсомольская, 78;

ул. Арсенальная, 20;

Демидовская пл., 4−16 (чётн.), 13−15 (нечётн.);

1-й Волоховский пр-зд, 12−48 (чётн.), 21−49 (нечётн.);

2-й Волоховский пр-зд, 22−38 (чётн.), 19−33 (нечётн.);

ул. 4-я Овражная, 4−16 (чётн.), 1−13 (нечётн.);

ул. Октябрьская, 264- 284 (чет.); 269−297 (нечет.), 268- а, 294, 296, 298;

13-й пр-зд, 26−30 (чётн.), 28-а, 24, 25;

16-й пр-зд, 2−18 (чётн.), 1−17 (нечётн.)

17-й пр-зд, 1−20;

18-й пр-зд, 3−19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а;

ул. Карпова, 78−92 (чётн.), 75−91 (нечётн.);

ул. Шишкова, 39−59 (нечётн.), 30−50 (чётн.);

ул. Малаховская, 1;

ул. Карпова, 80, 82;

п. Южный: ул. Шахтёрская, 10−28 (чётн.), 36, 36-а, 38, 40, 42; ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7, 8, 9, 9-а, 11, 12, 13, 15-а, 11-б, 16, 16-а, 10, 10-а; ул. Клубная, 30; ул. 2-я Овражная, 31, 33, 29.