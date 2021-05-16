Туляков приглашают на встречу с главной героиней мультика «Маша и Медведь»

18 мая в рамках XVIII Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова , который пройдет в Туле, состоится творческая встреча со звездой мультсериала «Маша и Медведь», актрисой, чьи голосом говорит главная героиня мультика, Варварой Саранцевой.

Юная актриса расскажет о себе и своей работе в кино, откроет секреты озвучивания мультипликационных картин и ответит на вопросы зрителей.

Встреча пройдет в режиме онлайн в 11.00 в группе Объединения центров развития культуры ВКонтакте. Но у туляков есть шанс попасть на эту встречу лично, получить автограф и сфотографироваться с актрисой.

Объединение центров развития культуры разыгрывает три пары пригласительных билетов на два лица.

С условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке. Победителей выберут 17 мая с помощью генератора случайных чисел.