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В Туле два автомобиля врезались в частный дом

В Туле два автомобиля врезались в частный дом

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Днем 15 мая в районе пересечения ул. Епифанской и ул. Марата в Туле произошло ДТП. По словам участников аварии, водитель ехавшей по ул. Марата Lada Priora не пропустил SsangYong Kyron, который следовал по ул. Епифанской.
 
После столкновения автомобили изменили траекторию движения, вылетели с дороги и врезались в частный дом. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
 
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 1
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 2
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 3
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 4
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 5
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 6
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 7
В Туле два автомобиля врезались в частный дом, Фото: 8
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:22 +4
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