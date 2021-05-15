В Туле два автомобиля врезались в частный дом
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
Днем 15 мая в районе пересечения ул. Епифанской и ул. Марата в Туле произошло ДТП. По словам участников аварии, водитель ехавшей по ул. Марата Lada Priora не пропустил SsangYong Kyron, который следовал по ул. Епифанской.
После столкновения автомобили изменили траекторию движения, вылетели с дороги и врезались в частный дом. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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