В Туле два автомобиля врезались в частный дом

Днем 15 мая в районе пересечения ул. Епифанской и ул. Марата в Туле произошло ДТП. По словам участников аварии, водитель ехавшей по ул. Марата Lada Priora не пропустил SsangYong Kyron, который следовал по ул. Епифанской.

После столкновения автомобили изменили траекторию движения, вылетели с дороги и врезались в частный дом. На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.