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В Туле на ул. Марата сгорели две машины: полиция задержала 18-летнего поджигателя
Видео из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

В Туле на ул. Марата сгорели две машины: полиция задержала 18-летнего поджигателя

Его мотивы сейчас устанавливаются.

15 мая в Туле на ул. Марата во дворе дома № 30 сгорели два припаркованных автомобиля. Происшествие случилось ранним утром. Сначала загорелся ВАЗ-2107, от него огонь перекинулся на стоящую рядом «Ладу Приору».

Полицейские установили, что это был поджог. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в преступлении подозревается 18-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции. Мотивы поджигателя выясняются.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:46 +2
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