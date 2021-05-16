В Туле на ул. Марата сгорели две машины: полиция задержала 18-летнего поджигателя

Видео из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

15 мая в Туле на ул. Марата во дворе дома № 30 сгорели два припаркованных автомобиля. Происшествие случилось ранним утром. Сначала загорелся ВАЗ-2107, от него огонь перекинулся на стоящую рядом «Ладу Приору».

Полицейские установили, что это был поджог. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в преступлении подозревается 18-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции. Мотивы поджигателя выясняются.