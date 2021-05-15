МЧС предупреждает туляков о грозах, шквалистом ветре и граде

В ближайшие несколько часов, с сохранением до конца суток 15 мая, на территории нашего региона ожидаются грозы. Об этом, сообщает МЧС, ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При грозе возможно шквалистое усиление ветра (порывы до 13−18 м/с), в отдельных районах град.

ГУ МЧС России по ТО напоминает: При порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

При грозе:

Если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».