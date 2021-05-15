МЧС предупреждает туляков о грозах, шквалистом ветре и граде
Погода сохранится до конца суток.
В ближайшие несколько часов, с сохранением до конца суток 15 мая, на территории нашего региона ожидаются грозы. Об этом, сообщает МЧС, ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При грозе возможно шквалистое усиление ветра (порывы до 13−18 м/с), в отдельных районах град.
ГУ МЧС России по ТО напоминает:
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
При грозе:
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».
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