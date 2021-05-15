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В Баташах Алексей Дюмин показал мастер-класс по опиловке и посадке деревьев

В Баташах Алексей Дюмин показал мастер-класс по опиловке и посадке деревьев

15 мая в Тульской области прошел общеобластной субботник. Губернатор занимался благоустройством Баташевского сада.

Алексей Дюмин приехал в Баташи к 11.00. Сам, за рулем. Здесь уже собрались активные жители близлежаших микрорайонов, члены правительства и администрации Тулы – кто-то сажал кустарники и деревья, кто-то убирал сухие ветки.


Несколько активистов-блогеров остановили губернатора и передали ему обращение жителей Октябрьского поселка Тулы с просьбой спасти реку Тулицу. Оказывается в новом частном секторе недалеко от Баташей нет централизованной канализации и из выгребных ям при паводке или обильных дождях отходы попадают аккурат в речку.

 

Губернатор обращение взял и обещал разобраться. И пригласил просителей присоединиться к субботнику.

Для опиловки Алексею Дюмину досталась огромная старая уже сухая береза высотой с 5-этажку.

Губернатор работал с помощником на вышке. С березой было покончено за 15 минут.

 

На участке вдоль реки были подготовлены ямки для посадки лип и сирени. Тут ударно трудились представители предприятий, волонтеры, члены Общественной Палаты Тульской области.

 

Напомним, что с 2019 года идёт планомерное благоустройство Баташёвского сада. Сегодня территория, которая раньше была в плачевном состоянии, преобразилась, стала одной из точек притяжения жителей. Здесь появились современные велодорожки, беседка, спортивная и игровая площадки. Установлено новое освещение, есть места для отдыха у воды.

- Один раз привести территорию в порядок – мало. Нужно поддерживать её в хорошем состоянии. Традиционный общеобластной субботник – хорошая возможность для каждого внести свой вклад в эту работу. Благоустройство Баташёвского сада ещё не закончено, многое ещё предстоит сделать, – сказал Алексей Дюмин.

 

По словам министра природных ресурсов и экологии Юрия Панфилова, в этом году в Баташевском саду планируют отремонтировать асфальтовое покрытие, обустроить туалетную комнату, установить навес и малые архитектурные формы, а также хоккейную коробку, систему видеонаблюдения, световое оформление к Новому году. На эти цели выделено 35 млн рублей.

В Туле субботник традиционно прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, Платоновском, Комсомольском, Пролетарском и  Рогожинском парках, Кремлевском сквере.

Субботник поддержали крупные промышленные предприятия: ОАО «Щекиноазот», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г Шипунова», АО «Тулачермет» и др.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 14:17 −10
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Событие
общерегиональный субботник 15 мая 2021
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
ТулаБаташевский сад

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