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В Туле пройдет Кубок области по ловле донной удочкой
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет Кубок области по ловле донной удочкой

Туляки будут рыбачить на берегу Упы.

В Туле состоится Кубок Тульской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля донной удочкой». Соревнования пройдут 29 и 30 мая в районе ТРЦ «Макси» на реке Упе.

Организаторы турнира заверяют, что в водоеме водятся уклейка, ерш, карась, лещ, плотва, карп, сазан, окунь, судак, щука, сом.

К участию в турнире допускаются команды муниципальных образований, рыболовно-спортивных обществ, клубов Тульской области. Ведется два зачета – личный и командный.

Подробную информацию о соревнованиях можно найти в группе Федерации рыболовного спорта Тульской области ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:42 +3
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