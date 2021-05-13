В Туле пройдет Кубок области по ловле донной удочкой

Фото из архива Myslo.

Туляки будут рыбачить на берегу Упы.

В Туле состоится Кубок Тульской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля донной удочкой». Соревнования пройдут 29 и 30 мая в районе ТРЦ «Макси» на реке Упе.

Организаторы турнира заверяют, что в водоеме водятся уклейка, ерш, карась, лещ, плотва, карп, сазан, окунь, судак, щука, сом.



К участию в турнире допускаются команды муниципальных образований, рыболовно-спортивных обществ, клубов Тульской области. Ведется два зачета – личный и командный.

Подробную информацию о соревнованиях можно найти в группе Федерации рыболовного спорта Тульской области ВКонтакте.